Trobada de germanor entre penyistes

Girona i Eibar, de la mà. El president de la federació de Penyes del Girona, Pepe Sierra, i el de la penya Giro Ona de l'Eibar a les comarques de Girona, Aitor Ibarguren, van reunir-se ahir per acabar de preparar la trobada d'avui entre les dues aficions, que finalment es farà. Ibarguren i Sierra no van voler apostar per un resultat, però sí a que les dues aficions protagonitzaran una jornada d'agermanament total. Penyistes i aficionats dels dos equips es trobaran aquest matí a la pizzeria Da Vinci -seu de la penya Àlex Granell-, aniran al partit, i una vegada finalitzat, compartiran dinar al Tot Brasa, com Sierra i Ibarguren ahir.