La victòria del Sevilla posa pressió al Girona

La victòria d´ahir del Sevilla al seu estadi davant la Reial Societat (1-0) obliga el Girona a guanyar el seu partit d´avui davant l´Eibar si vol continuar mantenint-se a prop del setè lloc que donaria accés a les rondes prèvies de la Lliga Europa. Els sevillans ocuparien ara mateix aquest lloc amb tres punts més que el Girona i un partit menys, l´ajornat per la final de la Copa del Rei, que es jugarà dimecres que ve. Joaquín Caparrós va debutar amb victòria a la banqueta del Sevilla gràcies a un gol de penal a l´inici de la segona part davant una Reial Societat que va disposar d´algunes ocasions per empatar i que ara es troba dos punts per sota del Girona. Els sevillans van mostrar més contundència que en partits anteriors gràcies a una nova actitud i petits canvis en l´alineació amb l´entrada de Roque Mesa al mig del camp i de Sandro a la davantera. ddg girona