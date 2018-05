L'Eibar desperta el Girona del somni europeu

El Girona podrà allargar, potser, matemàticament, el somni de classificar-se per a la propera Lliga Europa fins a la penúltima jornada de lliga, tot i que amb la derrota d´ahir contra l´Eibar pràcticament es va acomiadar d´aquest ambiciós botí. Oferint la seva cara més grisa, superat per un rival basc que semblava que s´hi jugava molt més, va encaixar la tercera derrota seguida a Montilivi per dir definitivament adeu, a falta de confirmació matemàtica, a la il·lusió de culminar una temporada exce·lent amb matrícula d´honor. No passa res, s´ha acabat la gasolina, però curiosament ha sigut després d´encadenar tres triomfs seguits (Celta, Vila-real i Deportivo) a primers de març que feien preveure justament el contrari. Des que fa dos mesos l´equip va donar per finiquitat l´objectiu principal de la permanència, els resultats han sigut decebedors. El focus s´ha posat en el fet que la ratxa és de 5 punts dels últims 24, però tirant una mica més enrere, des que es va guanyar al Madrigal i es va fixar Europa com a nova pantalla, el registre és de 8 de 27, un terç dels disputats.

La victòria del Sevilla contra la Reial Societat divendres a la nit posava una mica més de necessitat als gironins en la pugna pel setè lloc, perquè el cinquè i el sisè, Betis (59) i Vila-real (57), són del tot inabastables. Els andalusos es col·locaven amb 51 punts, a l´espera del que poguessin fer aquesta jornada els seus dos principals perseguidors, Getafe (49, visita avui el Las Palmas, 18.30) i el Girona. Els de Montilivi van fallar i, amb 48, estan tres punts per sota del Sevilla, quan només els en queden sis per disputar (València i Las Palmas). La distància amb el setè serà de quatre si els madrilenys s´imposen en terres canàries. El Sevilla, però, té un roc a la faixa, que és el duel endarrerit amb el Madrid, ajornat per la final de Copa, que recuperarà dimecres que ve (21.30). Si suma tres punts més, Europa ja serà un impossible de manera matemàtica per als de Pablo Machín. La diferència entre els andalusos i el Girona serà de sis punts, amb l´average favorable a l´equip de Caparrós. Si hi empata o perd, els blanc-i-vermells arribaran a la penúltima jornada, dissabte que ve a Montilivi contra el València, tres o quatre punts per sota del setè, amb sis en joc. Vius, però amb escasses possibilitats d´èxit.

De moment el Girona es mantindrà novè una jornada més, un punt per sobre de l´Eibar i amb dos més que el Celta (que va empatar a casa amb un Deportivo ja descendit) i la Reial Societat (que va caure divendres a Sevilla). Dissabte que ve (18.30) disputarà el darrer partit a casa contra el València, en un duel que el club vol aprofitar per celebrar la permanència. Un objectiu assolit amb solvència fa dos mesos, amb una comoditat impensable, que no pot quedar entelat malgrat la davallada que ha protagonitzat l´equip en les últimes jornades. La Lliga es tancarà el següent cap de setmana a Las Palmas, que ja està descendit a Segona Divisió.



El València, sense Parejo

El València arribarà a Montilivi sense Parejo, un dels seus homes destacats, després que ahir veiés la cinquena groga a Vila-real. De la mà de Marcelino els valencianistes tornaran a la Champions.