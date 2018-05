Amb la mida presa al Girona

Joan Jordan, un jove migcentre de 23 anys de Regencós que aquest any està brillant amb l'Eibar, va viure ahir el partit somiat. A Montilivi, davant més d'una vintena de familiars que no es van voler perdre el duel, l'exjugador de l'Espanyol va demostrar que li té la mida presa al Girona. No marcava des de la visita a Ipurúa dels de Machín (4-1) i ahir, quan ja s'havia complert una volta d'aquell partit, ho va tornar a fer contra els blanc-i-vermells. Va ser, a més, un gol transcendental perquè l'1-3 sentenciava un partit en què l'1-2 d'Aday havia posat salsa. Després d'una falta al mig del camp, Inui va aprofitar la passivitat defensiva local per treure-la ràpid veient el desmarcatge del gironí i aquest no va perdonar davant la sortida a la desesperada de Yassine Bounou. Era la seva sisena diana de la temporada, la primera del 2018. «Sabíem que el Girona és un equip fort que exigeix molt als rivals. Ha estat clau avançar-nos al marcador. Hem tingut el partit força controlat tot i que l'1-2 els ha donat un punt de vida», confessava al final del partit un dels protagonistes de la matinal. Jordan va saltar a la gespa al minut 69 suplint Ivan Alejo, que a la primera part havia entrat pel lesionat Pedro León. Va ser un canvi transcendental perquè amb el seu 1-3 es va acabar l'intent de remuntada local. I amb això, el partit.

«Sabíem que si un dels dos tenia opcions era el Girona i que si perdien ja els seria impossible», va afegir, satisfet «pel triomf i el gol» davant de més d'una vintena de familiars que no es van voler perdre l'oportunitat de veure'l a casa.

Jordan va començar a despuntar a casa, al Palafrugell, per passar després al Bisbalenc (hi va jugar un MIC) i el Gironès. El seu representant ja era aleshores Màgic Díaz, que li va aconseguir una prova a l'Espanyol, que no va superar. Quan el seu futur pintava cap al juvenil del Girona, li va sortir l'opció de jugar al Poblenc, també a Divisió d'Honor. El seu bon paper li va tornar a obrir les portes de l'Espanyol, que el va acabar fitxant, passant pel juvenil i el filial. A Primera hi va debutar el curs 2014/15, de la mà de Sergio González, però no va tenir continuïtat de blanc-i-blau. L'any passat va jugar a Segona, cedit al Valladolid. A l'estiu l'Espanyol va acceptar traspassar-lo a l'Eibar, el club que més s'hi va interessar i on s'ha fet un nom a Primera.