La ratxa de 5 de 24 passa massa factura

Quan el Girona va perdre al Santiago Bernabéu contra el Reial Madrid (6-3), tothom ho va veure com una desfeta previsible i del que es va parlar va ser del mèrit de fer tres gols al campió d'Europa. El que poc s'esperaven és que aquell equip que venia de tres victòries consecutives contra Celta, Vila-real i Deportivo de la Corunya i que, un cop assegurat l'objectiu de la permanència, començava a somiar amb Europa, es desinflés de la manera com ho ha fet el Girona. Amb la derrota d'ahir, els de Pablo Machín allarguen la ratxa negativa a 5 punts dels darrers 24. Una sèrie que els ha dut de ser setens amb tres punts més que el Betis abans de visitar Chamartín a despenjar-se de la lluita per entrar a l'Europa League després de la derrota d'ahir contra l'Eibar (1-4). Entremig derrotes a Anoeta (5-0) i a Montilivi contra Betis (0-1) i Espanyol (0-2), empats amb Getafe (1-1) i Llevant (1-1) i una única victòria, al camp de l'Alabès (1-2).

El desgast físic, una certa relaxació per haver assolit l'objectiu inicial o bé també que els rivals han apujat el pistó en les darreres jornades. Sigui quin sigui el motiu pel qual el Girona ha afluixat els darrer mes i mig de competició, la realitat és que l'equip ha passat d'estar lluitant frec a frec amb el Sevilla i el Vila-real pel setè i sisè lloc a anar perdent posicions a la classificació. Tantes que l'equip fins i tot veu perillar el fet de finalitzar entre els deu primers classificats. I és que equips com la Reial Societat, l'Eibar, l'Athletic o el Celta s'han plantat a dues jornades pel final de la competició amb opcions de superar els gironins.

En aquest sentit, el Girona encara els dos darrers compromisos de Lliga amb l'objectiu d'acabar bé la competició i no embrutir el que ha estat una temporada excel·lent en el seu debut a la màxima categoria. Caldrà veure doncs com se'n surt l'equip del partit de dissabte contra el València a Montilivi (2/4 de 7) i de la sortida a Las Palmas.