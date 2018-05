Montilivi deixa de ser un fortí

Montilivi ha tingut la clau de la permanència, gràcies a sis triomfs seguits, i també haurà acabat sent determinant en la davallada que ha protagonitzat el Girona just des del moment que, finiquitat el primer objectiu, va començar a mirar a Europa. D'aquell espectacular balanç de 18 punts de 18 possibles, i sense rebre cap gol en contra, superant de manera consecutiva a casa el Getafe, el Las Palmas, l'Athletic, el Leganés, el Celta i el Deportivo, se n'ha passat a un altre de ben diferent. Ja fa quatre jornades com a local que el Girona no guanya i en les últimes tres, ha perdut. Del 18 de 18, a l'1 de 12. Montilivi, l'estadi on també aquesta temporada hi ha caigut el Reial Madrid en el recordat partit de la diada de Sant Narcís (2-1) ha deixat de ser un fortí.

De fet el Girona, amb les darreres derrotes de local, ja ha perdut tants partits a casa com a fora (7) per un total de 14. A Montilivi els de Machín hi han sumat 27 punts, tan sols sis més que el balanç de visitant (21). Com a local, l'equip ha marcat 26 gols i n'ha rebut 21, xifres que empitjoren a fora, amb uns registres de 22-36. Amb les tres derrotes seguides que suma ara el Girona a l'estadi iguala la ratxa que també va patir la temporada passada, a Segona, més o menys en la mateixa època de l'any. Aleshores els equips que van triomfar davant l'afició gironina van ser el Cadis, el Rayo i l'UCAM Múrcia.



El cinquè que més perd a casa

Tot plegat ha provocat que la solvència del Girona com a local hagi quedat qüestionada després dels últims resultats. La ratxa de victòries es va trencar el primer d'abril amb l'empat a un contra el Llevant i va seguir amb les derrotes contra el Betis (0-1), l'Espanyol (0-2) i l'Eibar (1-4). Contra els andalusos el resultat va ser clarament injust, en aquella nit d'infaust record amb tres gols anul·lats per Jaime Latre. Davant l'Espanyol els gironins van desaprofitar moltes ocasions i els visitants van tenir una efectivitat del 100%. Dissabte, amb l'Eibar, l'equip va rendir per sota de les seves possibilitats.

Amb les set derrotes encaixades a casa, el Girona és el cinquè que més perd com a local, empatat amb l'Eibar. Els únics equips que han caigut més cops són l'Alabès (9) i els tres últims classificats, ja descendits a Segona, Deportivo (8), Las Palmas (12) i Màlaga (11). El Girona va guanyar a Riazor, té pendent anar a Gran Canària i va empatar a La Rosaleda.

Machín, després de perdre amb l'Eibar, va donar dos dies de descans als jugadors. A partir de demà començarà a preparar el duel contra el València a l'estadi (dissabte, 18.30), que servirà com a comiat de l'afició aquesta temporada. La plantilla té ganes de treure's l'espina dels últims partits i dir adeu als seguidors amb un bon resultat i futbol davant d'un dels conjunts més potents de la lliga, que ja té garantit el retorn a la Champions. Des del club també volen aprofitar la jornada per celebrar amb els aficionats la permanència, una gesta assolida fa moltes setmanes que, no oblidem-ho, era l'únic objectiu.