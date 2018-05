El Girona aspira a ser el segon millor debutant de Primera

Tot i els darrers mals resultats -5 punts dels últims 24 possibles- que han esvaït les possibilitats de classificar-se per a l'Europa League, la temporada del Girona de cap manera es pot considerar dolenta. A l'estiu tothom hauria saltat d'un peu si l'equip s'hagués salvat en l'última jornada per un gol de rebot o un penal agònic al més pur estil Kiko Ratón. No ha calgut tant de patiment. De fet, gens, perquè el Girona ja fa mesos que va arribar als 40 punts, la xifra al voltant de la qual sol rondar la permanència. Va ser a principis de març gràcies a la prestigiosa victòria al camp del Vila-real. Qui sap si aquell dia anunciar obertament que l'objectiu passava a ser Europa va afegir una pressió innecessària a un equip que anava com un coet. Sigui com sigui, i tot i la mala ratxa, el Girona s'ha plantat a dues jornades pel final de la Lliga, 9è amb 48 punts. Europa és pràcticament impossible i demà pot ser-ho matemàticament si el Sevilla supera el Reial Madrid. Tanmateix, la temporada del Girona encara pot fer més patxoca si és capaç de fer el ple de victòries contra València i Las Palmas. I és que si aconsegueix sumar els 6 punts que resten en joc els gironins es convertiran en el segon millor debutant de la història a Primera Divisió, superant l'UD Almeria i quedant per darrere només de l'Albacete.

El Queso Mecánico de Delfí Geli, Catali, Zalazar, Menéndez i Conejo, entre d'altres, que va sumar 40 punts el curs 1991-92 (els triomfs valien 2 punts) ja és inabastable, perquè amb la projecció de 3 punts per victòria, n'equivaldrien a 56. El Girona centra ara els seus esforços a intentar atrapar l'Almeria. L'actual UD Almeria va debutar a Primera la temporada 2007-08 amb Unai Emery a la banqueta i va acabar la Lliga 8è amb 52 punts. És a dir, que si el Girona en suma 4 més igualarà el segon millor debutant de la història però si en fa 6 se situarà segon en solitari per darrere l'Albacete. Amb 48 punts, com els que té ara el Girona, va acabar el refundat Màlaga CF el seu primer curs a Primera (09-10) amb homes com Rufete, Catanha, Darío Silva o Movilla, entre d'altres.

El Girona sí que ha superat ja d'altres equips que s'han estrenat a la màxima categoria durant les últimes tres dècades. Per exemple el Reial Burgos, que la temporada 1990-91 va ser capaç de guanyar al Santiago Bernabéu però que només hauria fet -comptant 3 punts per victòria- 47 punts. També el Numància (99-00) va fer menys punts que el Girona (45) mentre que més recentment, els de Machín han superat amb escreix els dos últims debutants: Leganés i Eibar (35 punts). Cap d'aquests rivals va perdre la categoria –l'Eibar es va salvar administrativament–. En canvi, sí que ho van fer en el seu primer any a la màxima categoria Extremadura, Mèrida, Vila-real i Xerez. Tots, lògicament van sumar menys punts que l'actual Girona.