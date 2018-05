Homenatge a Montilivi i concerts a la Copa en la Festa del Girona

El Girona FC prepara una gran festa de final de curs per dissabte després del darrer partit de la temporada a Montilivi. El club ha organitzat un seguit d'actes tant a Montilivi com al Passeig de la Copa per tal d'acomiadar el curs i celebrar la permanència en el primer any de l'equip a la màxima categoria. Així, la Festa del Girona començarà a l'estadi mateix un cop acabi el partit contra el València (comença a 2/4 de 7) amb un reconeixement a la plantilla i el cos tècnic que han aconseguit l'objectiu de la salvació en aquesta primera Temporada de Primera.

Mentre l'acció encara estigui en dansa a l'estadi, paral·lelament i cap a les vuit del vespre començarà al Passeig de la Copa la Festa del Girona amb les actuacions en directe de l'Orquestra Maribel (20:00) i Gertrudis (2/4 e 10). El club confia que coincidint amb Temps de Flors hi hagi una bona assitència de públic a La Copa. Un cop hagin acabat els actes d'homenatge a Montilivi, els futbolistes es desplaçaran a La Copa per afegir-se a la festa. Per l'escenari també hi passarà la Companyia Elèctrica Dharma i Carles Pérez, DJ i presentador d'El Matí i la mare que el va parir, de Ràdio Flaixbac.