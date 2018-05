'Choco' Lozano: "Amb Stuani he après moltíssim"

Quatre mesos fa que Anthony 'Choco' Lozano va ser presentat com a jugador del Girona. Durant tot aquest temps, ha mantingut el seu rol d'actor secundari, jugant 12 partits i 311 minuts, temps en què ha fet un gol, al camp del Vila-real (0-2). Tot i això, considera com a molt positiva la seva experiència en clau blanc-i-vermella. Diu que ha "crescut molt" com a futbolista al llarg d'aquest temps i declara que és tot un "honor" compartir vestidor amb gent de "tant de nivell" com la que s'ha trobat aquí. En especial, Cristhian Stuani, de qui ha dit que "he après moltíssim".

Això mateix ha confessat aquest migdia a la sala de premsa de Montilivi, on ha valorat el moment actual del Girona i ha parlat de l'imminent partit d'aquest dissabte contra el València."Volem fer un bon matx, l'equip es mereix acabar bé la temporada per marxar amb el cap ben alt", ha expressat. Considera "especials" tots els partits a la Primera Divisió, però sobretot el proper pel seu passat a Paterna. Va jugar amb el seu filial la temporada 12/13, a Segona B i on va coincidir amb Portu. "Té tots els especials perquè sigui un bon partit. A l'anada ja es va competir a Mestalla i ara esperem sumar els tres punts". Ha afegit que li fa "molta il·lusió" aquesta cita i que espera tenir minuts. "Si no és així, donaré tot el meu suport als companys".

Finalment, també ha admès que els gironins viuen una "mala ratxa" de resultats, sobretot a Montilivi, però que en cap cas hi ha "preocupació" al respecte. "Hem de treure'ns aquest temor de sobre i jugar i competir com sabem. Quan ho fem, no hi ha rival que ens pugui aturar", ha afegit.