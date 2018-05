El Girona dirà l'adeu definitiu a Europa si el Sevilla guanya avui

L'1-4 que el Girona va encaixar el passat dissabte a Montilivi a mans de l'Eibar va complicar, i de quina manera, les opcions del conjunt blanc-i-vermell de jugar la temporada vinent a Europa. Una possibilitat que quedarà totalment descartada si aquesta nit el Sevilla guanya al Reial Madrid, en un partit corresponent a la jornada 34 i que va quedar aplaçat per la disputa de la final de Copa per part del conjunt andalús. Una victòria local, deixarà els de Joaquín Caparrós sis punts per sobre del Girona quan queden dos jornades; a més, el gol average és favorable als andalusos.

Anirà a per totes el Sevilla, que la setmana passada va trencar una ratxa nefasta de nou partits sense vèncer al derrotar per la mínima a la Reial Societat (1-0). Caparrós tindrà les baixes del lesionat Jesús Navas i del sancionat Pablo Sarabia, el que provoca certs problemes a la banda dreta. L'onze, a més, estarà condicionat pel munt de jugadors apercebuts que té; sobretot tenint en compte que aquest cap de setmana hi ha derbi andalús al camp del Betis: Banega, Franco Vázquez, Muriel, Corchia i Nolito.

El Reial Madrid, de la seva banda, té la possibilitat d'atrapar l'Atlètic a la classificació, però sense opcions a la Lliga, té en ment la final de la Champions d'aquest mes a Kiev. A més, Zinedine Zidane té les baixes de Dani Carvajal, Cristiano Ronaldo i Gareth Bale; tampoc jugarà Isco Alarcón. Hi haurà rotacions, a més, pel cansament: fa res de l'eliminatòria amb el Bayern i del Clàssic al Camp Nou.