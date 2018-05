L'Stuttgart ofereix 9 milions d'euros al Manchester City per Pablo Maffeo

Pablo Maffeo juga al Girona cedit pel Manchester City, però el seu futur sembla lluny de Montilivi de cara a la temporada vinent. El lateral acaba contracte amb el City a finals del curs vinent i, per tant, si el club anglès no compta amb ell per jugar a les ordres de Pep Guardiola aquest estiu seria un bon moment per fer caixa amb un traspàs.

En aquest sentit, l'edició a Alemanya del canal de televisió Eurosport assegurava avui que l'Stuttgart hauria oferta 9 milions d'euros al City pel traspàs de Maffeo. Un proposta econòmica lluny de les opcions del Girona.