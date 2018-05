La visita a Las Palmas serà el dia 19 a 2/4 de 7 si és decisiva per entrar a Europa

LaLliga va fer públics ahir els horaris de la darrera jornada de Primera, que es jugarà entre el dissabte 19 i el diumenge 20 de maig. El Las Palmas-Girona ha quedat programat per al dia 19 a 2/4 de 7 de la tarda, dins de la franja dels partits en horari unificat perquè hi pot haver en joc la classificació per la Europa League. Tanmateix, si finalment els de Pablo Machín arribessin a l'última jornada del calendari ja sense cap possibilitat, és molt probable que La Lliga en modifiqués l'hora. De fet, La Lliga ja ha advertit que els horaris estan sotmesos a canvis depenent dels resultats d'aquest proper cap de setmana i de si algun equip deixa de jugar-s'hi res en l'última jornada. En aquest sentit, si el Sevilla guanya avui el partit que té ajornat contra el Reial Madrid, tant el del Girona com uns quants més variaran, amb tota probabilitat, el seu horari, ja que la setena plaça se la dispuaran només els andalusos i el Getafe.