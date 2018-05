Àlex Granell, Pere Pons i Delfí Geli, premiats a la Gala del Futbol Gironí

El Girona FC és el gran triomfador de la primera edició de la Gala del Futbol Gironí, organitzada per la delegació de Girona de la Federació Catalana. A Santa Coloma de Farners, el proper divendres 25 de maig a partir de 2/4 de 8 del vespre, es durà a terme aquesta iniciativa amb l'objectiu de retre un homenatge a tots els futbolistes, àrbitres i entrenadors de la província que militen a Primera Divisió, tant a la lliga espanyola com a l'estranger.

A més hi ha premis en diverses categories. El jurat d'aquesta Gala s'ha reunit avui per donar a conèixer els guanyadors de cadascuna d'elles, amb un domini clar del Girona FC, precisament l'any del seu debut a la màxima categoria.

MILLOR JUGADOR Àlex Granell (Girona FC)

JUGADOR AMB MÉS PROJECCIÓ DE GIRONA Pere Pons (Girona FC)

MILLOR JUGADORA Melanie Serrano (Barça)

JUGADORA AMB MÉS PROJECCIÓ DE GIRONA Ariadna Rovirola (Santa Teresa de Badajoz)

MILLOR ENTRENADOR Domènec Torrent (Manchester City)

MILLOR ÀRBITRE Xavier Aguilar Rodríguez

GIRONÍ D'OR Delfí Geli (president del Girona FC)

D'altra banda, del 4 al 30 d'abril, tots els federats de Girona han pogut participar en un concurs per votar el millor gol, la millor aturada i la millor jugada d'un equip gironí de la temporada 2017-2018. Els vídeos s'han anat publicant al Portal del Federat i els finalistes d'aquestes tres categories són:

Millor gol:

- Oscar Font, de la UE Lladó

- Marc Pont, de l'EF Bosc de Tosca

- Olga Ortiz, del Girona FC

Millor jugada:

- Lau González, del Girona FC

- Roman Zubialde, de la UE Quart

- Virginia Parella, del Girona FC

Millor aturada:

- Adrià Serra, de la UE Figueres

- Isaac Larrosa, de l'EF Sant Feliu Guíxols

- Macià Masó, del Vilafant FC

Tots ells estan convidats a la Gala del Futbol Gironí, que tindrà lloc al Restaurant Mas Solà, i allà es donarà a conèixer el guanyador/a de cada categoria. El jurat d'aquesta Gala està format per diversos periodistes de mitjans de comunicació de Girona, com són: Jordi Roura, del Diari de Girona; Francesc Sánchez, de TV Girona; Xavi Masachs, de L'Esportiu; Carles Baldellou, de Fem Girona; Eduard Solà, de Catalunya Ràdio; i Nil Solà, de Mundo Deportivo. També hi formen part el directiu i delegat de l'FCF a Girona, Jordi Bonet; i el directiu adjunt, Víctor Güell.