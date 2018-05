LaLliga premia la del Girona FC com la millor afició de Primera divisió

L'afició del Girona FC ha estat escollida per LaLliga i Aficiones Unidas com la millor de Primera divisió en la temporada que és a punt de culminar. Dissabte, abans del partit contra el València, l'últim del curs a Montilivi, es farà l'acte protocolari d'entrega del guardó, cosa que aprofitarà el club per retre homenatge a les 17 penyes oficials que té registrades. Es valora, a l'hora s'atorgar aquest premi, el treball realitzat per la Federació de penyes del Girona a favor de la tolerància, el joc net i el respecte entre aficions.

Segons un comunicat de LaLliga "l'afició del Girona ha demostrat, amb el seu comportament exemplar, i el seu constant suport a l'equip, estar a l'alçada d'un club que ha firmat la millor temporada de la seva història". El Girona agafa el relleu al Vila-real, el club que va veure premiada la seva afició la temporada passada. Abans el guardó també havia reconegut les penyes de Granada, València, Betis, Deportivo, Màlaga, Llevant, Reial Societat, Sporting i Getafe.