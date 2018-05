El Sevilla guanya i deixa el Girona sense bitllet per a Europa

El dolorós 1-4 que el Girona encaixava dissabte passat a mans de l'Eibar ja deixava entreveure que només un miracle conduiria els de Pablo Machín fins a la setena plaça, pas indispensable per classificar-se per a Europa. Pels últims resultats, però també perquè hi ha d'altres equips implicats en aquesta lluita. Un d'ells, el Sevilla. L'encarregat, anit, d'esvair de manera matemàtica qualsevol opció gironina d'atrapar el repte que el vestidor es va marcar un cop aconseguida la salvació. L'Europa League és ja inabastable perquè els andalusos, després de guanyar el Reial Madrid, s'escapen a 6 punts quan resten només dues jornades. I el més important, amb el goal average al seu favor.

S'hi jugava més el Sevilla que el seu rival; els de Zidane, sense cap opció al títol, que tenen en ment la final de la Lliga de Campions. Onze de circumstàncies i amb un munt de baixes. Ho van aprofitar els locals, que van marxar al descans amb avantatge. Ben Yedder va fer el primer aprofitant una passada de Muriel. Layún, anotava el 2-0 abans del pas pels vestidors. Al segon acte, més entonat el Madrid tot i que Vallejo salvava el tercer sota pals. Ramos, al 57, va fallar un penal enviant el seu xut al travesser. No era la nit del central, que va fer-se el 3-0 en pròpia al tram final. Els gols al final de Borja i Ramos –aquest cop sí de penal– de poc van servir.