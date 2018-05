Eloi Amagat: «Sempre he estat fidel al Girona»

Eloi Amagat s'ha acomiadat aquest migdia de la que ha estat la seva casa durant nou temporades. El capità del Girona ha confirmat que no renovarà el seu contracte i que té pensat continuar jugant a futbol la temporada que ve. "És un dia trist i complicat perquè és la confirmació que no tornaré a vestir la samarreta del Girona mai més", ha dit Eloi en un emocionant acte a la sala de premsa que ha comptat amb la presència de tota la plantilla,cos tècnic, família i amics.

"Estic orgullós d'haver estat sempre fidel al club i no haver tingut mai cap relliscada", ha explicat Eloi que recordava que en les tres anteriors ocasions que va marxar del club "sempre vaig estar convençut i vaig treballar per poder tornar". En aquest sentit, Eloi ha assegurat que aquesta temporada veient els partits a la graderia li ha servit per "veure com arriba a estimar el club".

El 10 blanc-i-vermell ha volgut destacar la figura de Sergi Raset ,que el va fitxar del Llagostera i Rubi, el tècnic que el va fer debutar a Segona A. A més a més, un missatge de Felipe Sanchón ben bé abans de començar l'ha fet emocionar. "M'ha dit que i sabia greu no ser-hi i que ningú l'havia defensat a ell i al Girona tan bé com ho havia fet jo. Això no em servirà per menjar però sí que em permetrà dormir tranquil". Per últim Eloi ha confirmat que dilluns es va fer un fort esquinç al turmell però que s'infiltrarà per jugar "com sigui" alguns minuts demà contra el València.