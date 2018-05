El Girona acapara els premis de la Gala del Futbol Gironí

Àlex Granell i Pere Pons somiaven arribar algun dia a vestir la samarreta del primer equip del Girona. Fer-ho a Primera Divisió, de ben segur que també, però ho veien com quelcom una mica més complicat. Tanmateix, i després de fer alguna volta sobretot en el cas de Granell, el futbol els va dur a coincidir al vestidor de Montilivi i complir la primera part del seu somni. Al cap d'uns anys i amb uns quants disgustos i patacades a l'esquena, tots dos van arribar a Primera Divisió amb l'equip de la seva terra. Ha estat un any vibrant, excitant, en què tots dos han gaudit de la màxima categoria al costat del seu company de viatge Eloi Amagat i d'un Marc Muniesa que ha tornat a terres gironines després del seu pas per la Premier League. Ells quatre són la quota gironina d'un equip que, gràcies a la magnífica temporada, acapara bona part dels premis de la primera edició de la Gala del Futbol Gironí.

El Girona FC és el gran triomfador de la primera edició de la gala, organitzada per la delegació de Girona de la Federació Catalana que tindrà lloc a Santa Coloma de Farners, el proper divendres 25 de maig a partir de 2/4 de 8 del vespre. Aquesta iniciativa neix amb l'objectiu de retre un homenatge a tots els futbolistes, àrbitres i entrenadors de les comarques gironines que militen a Primera Divisió, tant a la lliga espanyola com a l'estranger. El jurat ha decidit premiar Granell en la categoria de «millor jugador» i Pons en la de «jugador amb més projecció». A més a més, el president blanc-i-vermell, Delfí Geli, rebrà el guardó «Gironí d'or», que reconeix la trajectòria esportiva d'un futbolista ja retirat.

A banda dels tres guardons al Girona FC, també seran premiats a la Gala del Futbol Gironí Melanie Serrano (FC Barcelona) com a millor jugadora i Ariadna Rovirola (Santa Teresa de Badajoz) com a jugadora amb més projecció de Girona. Pel que fa a la categoria de millor entrenador, el guardonat és Domènec Torrent, membre del cos tècnic del Manchester City. També ha tingut el seu reconeixement Xaviler Aguilar Rodríguez, com a millor àrbitre.

D'altra banda, durant el mes d'abril tots els jugadors federats de les comarques gironines van poder participar en un concurs per votar el millor gol, la millor aturada i la millor jugada d'un equip de la demarcació d'aquesta temporada. Els vídeos s'han anat publicant al portal del federat i els finalistes de les tres categories són els següents: Millor gol: Òscar Font (UE Lladó), Marc Pont (EF Bosc de Tosca) i Olga Ortiz (Girona FC). Millor jugada: Lau González (Girona FC), Roman Zubialde (UE Quart) i Virgínia Parella (Girona FC). Millor aturada: Adrià Serra (UE Figueres), Isaac Larrosa (EF Sant Feliu de Guíxols) i Macià Masó (Vilafant FC). Tots ells estan convidats a la Gala del Futbol Gironí, que tindrà lloc al Restaurant Mas Solà, i allà es donarà a conèixer el guanyador de cada categoria.



Un reguitzell d'estrelles

A més a més dels premiats en cada categoria i dels finalistes a millor gol, jugada i aturada, també han confirmat la seva presència a la Gala, que se celebrarà al Restaurant Mas Solà de Santa Coloma, diversos jugadors i entrenadors de Primera Divisió d'aquí i estrangera. Així, alguns dels que hi seran són Gerard Gumbau (Leganés), Ivan Balliu (Metz), Marc Muniesa (Girona), Joan Jordán i David Juncà (Eibar), Gerard Valentín (Deportivo de la Corunya), Andreu Fontàs (Celta de Vigo) i Alan Baró (Central Coast Mariners), Jordi Guerrero (Girona FC) i Bertu Fernández (Al Rayyan de Qatar). A més a més, l'arbucienc Keita Balde (Mònaco) està pendent de saber si és seleccionat pel Senegal per disputar el Mundial. Si no, el davanter format al planter del Barça i exjugador del Lazio té força números també de venir.