Iniciativa per fer botar Montilivi demà al minut 90

Amb la temporada a punt d'acabar-se, el de demà serà el darrer partit a Montilivi del Girona i l'afició vol acomiadar l'equip com Déu mana després d'un any històric. Al marge de la festa posterior prevista pel club a l'estadi, la penya Pere Pons ha engegat una iniciativa per tal que tot l'estadi a partir del minut 90 i fins que xiuli l'àrbitre es posi dempeus i canti «Que boti Montilivi». La intenció és que sigui una mostra d'agraïment als jugadors per la gran temporada realitzada, independentment del resultat del partit.