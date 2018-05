Kayode guanya la Copa d'Ucraïna amb el Xakhtar contra el Dinamo

L'exdavanter del Girona Larry Kayode, va guanyar dimecres el títol de la Copa d'Ucraïna després que el seu equip, el Xakhtar Donetsk, guanyés el Dinamo de Kíev per 2-0 en la final. El futbolista nigerià va veure el partit des de la banqueta. El davanter va ser multat, per altra banda, per no declarar l'existència d'una gran quantitat de diners en efectiu en euros, violant la legislació d'Ucraïna, que només permet ingressar al país amb un màxim de 10.000 euros sense declarar. Kayode duia 26.500 euros en efectiu i a l'aeroport de Kíev els funcionaris de duanes el van descobrir.