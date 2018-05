El Las Palmas-Girona es pot disputar en un estadi gairebé desèrtic

El Las Palmas-Girona de l'última jornada, amb res en joc, pot disputar-se pràcticament a porta tancada a l'estadi de Gran Canària. La Federació de Penyes del Las Palmas ha acordat no acudir al camp en protesta pel descens del seu equip.

En el seu lloc, les agrupacions de seguidors de l'entitat insular han decidit ajuntar-se al Parc de l'Estadi Insular per protestar contra el club i fan una crida perquè la resta d'aficionats obrin de la mateixa manera. «Demanem que tota l'afició es mobilitzi per no assistir a l'últim partit contra el Girona. Volem trobar-nos tots al Parc del Insular per tornar als inicis, on va començar a construir-se el somni de tots, el de l'ascens a Primera Divisió per fer un mosaic. Aquest és l'esperit», declarava César García, president de la Federació de Penyes del Las Palmas.

La mesura, consensuada dimecres, arriba com a conseqüència del cansament després d'una temporada en què l'equip groc ha descendit a Segona Divisió a cinc jornades per al final de Lliga. En el partit de diumenge contra el Getafe, el primer amb l'equip ja descendit de forma matemàtica a casa, van acudir al recinte tan sols 4.624 espectadors, que poden ser encara menys quan el Girona hi aterri la setmana que ve.