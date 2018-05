La Lliga canvia l'horari de l'Atlètic-Eibar però no toca els del Girona

La Lliga ja va advertir que els horaris de les dues darreres jornades estaven oberts a modificacions depenent de si els equips tenien encara quelcom en joc o no. Així, ahir es va conèixer que el duel entre l'Atlètic de Madrid i l'Eibar de la darrera jornada que s'havia de disputar dissabte que ve, dia 19, a 2/4 de 7 del vespre es disputarà finalment diumenge que ve a la mateixa hora. El fet que l'Eibar ja no tingués opcions d'entrar a l'Europa League i que l'Atlètic jugarà dimecres que ve la final de la competició i així podrà tenir un dia més de descans ha facilitat el canvi de dia. L'horari del Girona-València ja no canviarà però no seria d'estranyar que la visita a Las Palmas, fixada per a diumenge 20 (2/4 de 7), canviés d'horari.