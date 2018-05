Machín espera tenir molts més partits a Montilivi

El de demà contra el València serà el darrer partit de la temporada del Girona a Montilivi. En la seva estrena a Primera, l'equip ha signat un curs més que notable assolint l'objectiu molt abans de l'esperat i demà després del partit ha preparat una festa de reconeixement als jugadors. Serà el moment per acomiadar alguns jugadors que no continuaran al club el curs vinent com el capità Eloi Amagat. En principi no hauria de ser l'últim partit de Pablo Machín a la banqueta ja que el sorià té contracte fins el juny del 2019. Tot i això, les converses per a l'ampliació i millora del seu contracte continuen estancades i aquesta setmana ha trascendit que el tècnic és a l'agenda del Sevilla. En aquest sentit, Machín ha assegurat avui que no es planteja el partit contra el València com el seu possible última partit i que confia que en vinguin molts més. "No m'ho plantejo com el meu últim partit. No ho havia valorat. Siguem optimistes. Pensem que en podrem tenir molts més", ha dit.



Pel que fa al partit, Machín ha confirmat que Eloi Amagat tindrà minuts però no serà titular. "No hi ha partits intrascendents. Volem fer gaudir l'afició i tancar el curs a casa amb bon regust. No m'agradaria acabar la temporada molt més avall del que hem estat el 90% del curs", ha dit . El tècnic té tots els homes disponibles llevat de Portu, sancionat.