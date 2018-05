«Espero dirigir molts partits més el Girona

El d'avui contra el València serà el darrer partit de la temporada del Girona a Montilivi. En la seva estrena a Primera Divisió, l'equip ha signat un curs més que notable assolint l'objectiu de la permanència molt abans de l'esperat i aquest vespre després del partit ha preparat una festa de reconeixement als jugadors. Serà el moment per acomiadar alguns jugadors que no continuaran al club el curs vinent, com el capità Eloi Amagat, i segurament d'altres de cedits que tornaran als seus clubs d'origen sense bitllet de tornada. De qui en principi no hauria de ser l'últim partit és de Pablo Machín, ja que el sorià té contracte fins al juny del 2019. Tot i això, les converses per a l'ampliació i millora del seu contracte continuen estancades i aquesta setmana ha transcendit a la llum pública que el tècnic és en un lloc destacat de l'agenda del Sevilla.

En aquest sentit, ahir durant la conferència de premsa prèvia al partit contra el València, la pregunta de si el d'avui podia ser el seu últim partit a Montilivi, va agafar una mica a contrapeu Machín, que va reconèixer que no s'hi havia parat a pensar. Malgrat tot, el de Gómara va assegurar que no es planteja que així sigui i que confia que en vinguin molts més, de partits a Montilivi. «Si el Girona vol, suposo que no. No me'l plantejo com el meu últim partit. No ho havia valorat. Siguem optimistes. Pensem que en podrem tenir molts més, va dir. Unes paraules que desprenen positivisme i que podrien fer pensar que el tècnic complirà el seu contracte, si és que abans no arriba a un acord per millorar-lo. De moment, però, les negociacions per a l'ampliació -també la del director esportiu Quique Cárcel- continuen estancades. Caldrà veure com evolucionen els esdeveniments en els propers dies i sobretot un cop l'equip hagi disputat el darrer partit de Lliga contra el Las Palmas, d'avui en vuit a l'estadi de Gran Canària.



Acabar com més amunt millor

Malgrat que el Girona ja ha perdut matemàticament totes les opcions de Lliga Europa, Machín no considera que ni el partit d'avui ni el de Las Palmas siguin intranscendents. «No m'agradaria deixar acabar la temporada quedant molt més avall del que hem estat el 90% del curs. La intenció és acabar el més amunt possible. Volem ser recordats per ser un dels acabats de pujar que vam acabar més amunt a la taula», deia. No va revelar el tècnic si té previst fer gaires rotacions o bé donar minuts a homes poc habituals com ara Iraizoz, Douglas Luiz, Planas o Lozano. Sí que va confirmar que la idea és donar minuts a Eloi Amagat que, per culpa d'un esquinç al turmell, no podrà ser titular. «Intentarem guanyar per acabar de la millor manera i poder-ho celebrar plegats amb l'afició. La feina està feta i passi el que passi, l'afició està agraïda», deia Machín, que recordava que la plantilla s'agafa el partit «amb la professionalitat que pertoca». Portu, sancionat per acumulació de targetes grogues i que no podrà enfrontar-se a l'equip on es va formar, és l'única baixa segura de Machín per avui, a més a més del porter José Aurelio Suárez, encara lesionat.

Pel que fa al València, el tècnic va recordar que «no és un rival qualsevol» i que ja té «garantit el bitllet per la Champions League». «Suposem que ens trobarem el millor València possible i per estar a la seva altura haurem d'estar a un nivell molt alt». En aquest sentit, Machín confia a tornar «a aquells partits en què fem que l'afició gaudeixi i de passada l'equip dona un plus».