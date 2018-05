Festa a Montilivi i a la Copa per celebrar un any històric

Els seguidors del Girona han viscut els últims instants del partit contra el València drets, corejant l'himne i saltant. Haver encaixat la quarta derrota seguida a casa era el que menys preocupava a uns aficionats satisfets per una temporada històrica, la del debut a Primera, resolta amb molta més solvència de l'esperada i una permanència celebrada a l'abril, moltes jornades abans que acabés la lliga.

Per aquest motiu a l'estadi s'ha viscut una primera festa per un any històric amb tots els jugadors saltant un per un a la gespa rebent l'escalf de la grada. El protagonista ha estat Eloi Amagat, que es despedia avui de Montilivi. El migcampista gironí ha estat mantejat pels seus companys d'equip i se li ha fet un vídeo commemoratiu. Seguidament, el capità del Girona ha fet uns parlaments.

La festa ha acabat amb focs artificials i amb l'himne del Girona de fons els jugadors van fer una volta al camp. Mentretant, a La Copa ha començat el primer dels concerts que s'allargaran fins la matinada, amb l'actuació de l'Orquestra Maribel. Tot i la pluja que ha començat a caure des de dos quarts de nou del vespre, poc després del final del partit, centenars de persones han començat a omplir la zona de concerts. Les actuacions seguiran amb Gertrudis, Elèctrica Dharma i el DJ Carles Pérez.

S'espera que als voltants de dos quarts d'onze de la nit la plantilla i el cos tècnic del Girona també hi facin acte de presència.