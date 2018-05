Guanyar és la millor manera perquè Montilivi acomiadi un any històric

Cap al juliol, quan va veure la llum el calendari de Primera, ben pocs s'haurien imaginat que l'última cita de la temporada, contra tot un València, serviria com l'excusa perfecta per fer una festa a l'estadi. Merescuda, després de l'alt rendiment d'un equip, el blanc-i-vermell, que guanyi o perdi, rebrà el caliu de la seva gent. Abans, durant i després del matx. La darrera tarda de futbol a l'estadi abans de l'aturada per les vacances, servirà com a homenatge per la plantilla i cos tècnic; també per a Eloi Amagat, que tindrà uns minuts i s'acomiadarà de la que ha estat la seva afició durant nou temporades. I de passada, per intentar guanyar, tot trencant una ratxa negativa de resultats i acostant-se, encara més, a l'objectiu de tancar la Lliga entre els deu classificats. Perquè el Girona, tot i saber que li és impossible atrapar Europa, és a punt de posar el punt i final a una temporada per emmarcar.

Amb la feina feta, la consigna és clara. «Volem acabar amb victòria i un bon regust de boca. Fer un partit d'aquells que faci gaudir l'afició», explicava Machín, qui avisava també que «no ens visita un rival qualsevol», tot parlant del València. Tampoc s'hi juga gaire el conjunt de Marcelino, que té tots els números d'acabar la Lliga en quarta posició. «Pensem que ens trobarem la seva millor versió i per estar a l'altura haurem d'oferir un nivell molt alt», deia el tècnic. Així que, d'invents, cap ni un. Sí, Eloi tindrà minuts tot i que el capità arrossega un esquinç. Però cap al tard; abans, l'onze el més competitiu possible amb una única baixa de renom. Portu no es podrà enfrontar al seu exequip; tota una casualitat, ja que feia més d'un any que el murcià participava de manera consecutiva en tots els partits de Lliga.

Caldrà, per tant, reestructurar la zona d'atac. Machín podria apostar per dos puntes nats, acompanyant Stuani amb el Choco Lozano. Tot i això, l'opció més probable és que avanci la posició de Borja García i reforci la parcel·la ofensiva del mig del camp amb Aleix Garcia; o també amb David Timor, dissabte passat. Pere Pons, absent contra l'Eibar, podria jugar d'inici una altra vegada. Torna Maffeo, que va ser baixa per sanció. Té números d'ocupar el carril dret, mentre que l'esquerra se'l rifaran Aday i Mojica. Jugui qui jugui, toca intentar tallar de socarrel els mals números de l'equip a Montilivi, on no guanyen des que a principis de març van despatxar el Deportivo (2-0).



Cansament i baixes

El València arriba a Montilivi amb la classificació per a la Champions a la butxaca i sense cap altra motivació que guanyar per acabar el curs de la millor manera possible. Cansat i amb algunes baixes es presenta l'equip de Marcelino; tot, pel partit amistós que, entre setmana, va disputar a Riad. Un viatge llampec a l'Aràbia Saudita per disputar 60 minuts (menys de l'habitual degut a una tempesta de sorra). El matx haurà engreixat les arques del club, però ha passat certa factura a la plantilla. Homes com Coquelin, Kondogbia i Pereira, habituals a l'onze, no han viatjat per lesió. Tampoc ho han fet Dani Parejo, sancionat i Garay, per decisió tècnica.