Marcelino: «A la temporada no li podem posar cap però»

Durant 19 minuts, Marcelino García Toral va estar xerrant sobre el seu equip, el València. Ni una sola pregunta i, conseqüentment, cap resposta, del Girona, el seu rival d'avui. Molta valoració de la temporada, sempre positiva; i també del seu primer any al càrrec. Però res més. De la cita de Montilivi, ni una paraula. «L'any ha estat molt bo, millor del que preveia en tots els aspectes. He coincidit possiblement amb la millor plantilla que he dirigit en l'aspecte esportiu i humà. Tot això, en conjunt, ens ha dut a superar les millors expectatives», va ser una de les respostes, tot analitzant el rendiment d'un equip que tancarà, si res es torça, el curs en un més que meritori quart lloc. Això sí, el València fa 5 partits de Lliga que no guanya. «No puc retreure res als meus jugadors. Hem sigut molt competitius durant molt de temps. Quan arribes a la jornada 31 amb 16 punts més que el cinquè, és lògic que hi hagi una baixa d'intensitat i de concentració», assegurava. L'asturià torna a Montilivi, on no ha guanyat mai. Hi va perdre com a tècnic del Saragossa (1-0) el 08-09 i com a jugador de l'Elx hi va empatar (1-1) el 93-94.