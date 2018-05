Montilivi acomiada una temporada històrica pel Girona

El Girona ha completat un primer any de somni en la temporada de la seva estrena a la màxima categoria salvant-se la segona setmana del mes d'abril i alimentant les esperances de classificar-se per anar a Europa fins a tres jornades d'acabar el campionat. Un èxit brutal que no desdibuixen ni les últimes quatre derrotes consecutives a Montilivi com la d'avui contra el València en el dia del comiat del capità dels gironins Eloi Amagat.

I així ho ha reconegut el públic que ha acabat el partit dempeus aplaudint l'equip. La històrica temporada de l'estrena del Girona a Primera Divisió sempre quedarà en el rècord. Molt més que la derrota contra el València amb un solitari gol de Vietto a la segona part (0-1).

Pablo Machín és un entrenador amb les idees clares. Pensa d'una manera i, gairebé sempre, actua basant-se en la seva manera de pensar. En el darrer partit de la temporada a Montilivi, sense pressió ni angoixes per la classificació, algú podria pensar que era un bon dia per fer canvis. Però no ha estat així. El tècnic ha confiat en els seus habituals per encarar la festa de comiat d'un any històric a Montilivi amb l'única novetat del Choco Lozano en el lloc del sancionat Portu i mantenint Pere Pons a la banqueta per donar continuïtat a David Timor. Significativa l'absència de Marc Muniesa de la convocatòria. Al davant, un València que no s'hi jugava res amb Parejo i Kondogbia absent i el més que probable mundialista Rodrigo a la banqueta.

A Montilivi hi havia ganes de festa. Aviat s'han vist intent de fer l'onada a les graderies, però, el problema és que l'eufòria del públic no s'ha acabat d'encomanar al terreny de joc. Els 22 jugadors han pagat la falta de tensió. Els del Girona ha semblat que sortien més endollats, però sempre els hi ha faltat acabar de posar una marxa més. La marxa que només dona la importància dels punts en joc.

El València encara ha fet menys que el Girona en una primera part els visitants només s'han acostat a la porteria de Bounou amb un xut de fora de l'àrea de Guedes que el porter marroquí ha aturat amb dificultats. El Girona també només ha tingut una oportunitat, però molt clara: centrada de Choco Lozano i Stuani, bastant sol davant Jaume Domènech, ha rematat malament i el rebuig ha caigut a peus de Borja García que tampoc ha pogut marcar.

La segona meitat ha començat amb uns paràmetres molt semblants al que s'havia vist en els primers 45 minuts: més intensitat a les graderies que sobre la gespa. El Girona intentava caçar alguna pilota per buscar la velocitat de Lozano al davant, però, al final res de res. Passaven els minuts i no arribava cap oportunitat de gol. Ni del Girona ni tampoc del València on la qualitat de Guedes i Soler tampoc acabava per donar cap mena de fruit.

Un partit sense oportunitats de gol sempre es pot acabar obrint amb una acció de qualitat individual. El problema, però, ha estat que el que protagonista de l'acció no ha estat cap jugador del Girona sinó Vietto. El davanter argentí del València ha obert el marcador amb un gran xut per l'escaire en una transició ràpida dels valencians en que ningú s'ha atrevit a sortir a pressionar Vietto (0-1, m.62).

El gol de Vietto ha estat un cop molt dur per al Girona que, de manera instintiva, ha provat de reaccionar acostant-se a la porteria de Jaume Domènech. Tres minuts després del gol de Vietto, Juanpe ha estat apunt de marcar l'1-1 amb un cop de cap a la sortida d'un córner que el porter valencianista ha refusat amb una espectacular aturada. Un cop desterrat el 0-0 del marcador, el partit s'ha obert més. Carlos Soler ha fregat el 0-2 en una acció molt clara mentre que, just després d'entrar al camp, Olunga ha enviat un cop de cap al pal.

A manca de deu minuts per acabar el partit ha arribat el moment que tothom esperava: l'entrada d'Eloi Amagat. El veterà migcampista gironí ha substituït Borja García per poder acomiadar-se de Montilivi sentint-se jugadors i rebent l'ovació de la seva gent a Montilivi. Tot just acabat d'entrar, Eloi ha rematat un córner, però la pilota s'ha estavellat en un defensa. Un gol d'Eloi ja hauria estat massa.

Fitxa tècnica



Girona: Bono, Ramalho, Bernardo, Juanpe, Maffeo (Aday, m.68), Timor, Pere Pons, Granell, Mojica, Borja García (Lozano (Olunga, m.72) i Stuani.

València: Domènech, Montoya, Vezo, Murillo, Lato, Ferran (Gayá, m.76), Carlos Soler, Maksimovic, Guedes, Zaza (Rodrigo, m.70) i Vietto.

Gols: 0-1, m. 62, Vietto.

Àrbitre: Iglesias Villanueva. Grogues: Maffeo del Girona; Lato, Soler i Zaza del València.

Estadi: Montilivi, 10.850 espectadors.