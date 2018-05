«Sempre he pensat que aquí m'estimen i puc créixer»

Pablo Machín amb prou feines ha parlat del partit amb el València i sí que ho ha fet de l'afició, d'Eloi Amagat i de la seva continuïtat a Girona. El tècnic sorià ha declarat en roda de premsa que «jo sempre he estat optimista en tot i també agraït. He tingut possibilitats de marxar altres temporades, però he pensat que aquí m'estimen i puc créixer. Ho segueixo pensant, però en el futbol mai se sap el que pot passar».

Segons ha revelat el club va fer una primera proposta de renovació als seus agents i aquests han plantejat una contraoferta, de la qual n'esperen resposta. En tot cas, el tècnic té contracte fins el 2019.

L'entrenador del Girona també ha volgut tenir unes paraules d'agraïment a la seva afició: «Per nosaltres és la millor afició, ens arropa i ens dona un plus més, i nosaltres els intentem correspondre lluitant els partits fins el final».

Machín ha tingut també paraules d'escalf per Eloi, subratllant que «hauria sigut la cirereta que aquella primera pilota que ha tocat quan ha saltat al camp hagués anat a dins».