«Els meus representants han presentat una contraoferta, que el club pot acceptar o no»

Pablo Machín es vol quedar al Girona, però encara que tingui una temporada més de contracte la continuïtat del tècnic sorià no està assegurada. Divendres, en la roda de premsa prèvia, Machín ja havia deixat anar que «si el Girona vol, espero que el de demà no sigui el meu darrer partit a Montilivi» i ahir, després del partit, l'entrenador va reiterar que la pilota està sobre la teulada del club. «En el futbol mai saps el que pot passar, sabeu que el club em va presentar una oferta i ara els meus representants han fet una contraoferta que pot ser que qualsevol dia d'aquests el club l'accepti o que no ho faci; però també pot passar que en aquest camí a mi m'aparegui una oferta d'un altre equip que sigui irrebutjable», va explicar el tècnic del Girona que, però, va deixar entreveure optimisme al voltant del seu futur a Montilivi.

«Sabeu que jo sempre he estat optimista i que estic molt agraït al Girona. Sempre he tingut opcions de marxar, però sempre he pensat que aquí és on m'estimen i tinc marge de creixement; i segueixo pensant el mateix», va dir Machín, que va parlar just abans que sobre la gespa de Montilivi es visqués una celebració amb Eloi Amagat de gran protagonista. «A Eloi només li puc donar les gràcies per com m'ha ajudat des que vaig arribar a Girona, jugant o, quan no ha pogut jugar, sent important des de fora», va dir el tècnic sobre un Eloi a qui li va donar deu minuts en el tram final del partit perquè es pogués acomiadar de Montilivi: «si hagués marcat en aquella jugada d'estratègia només d'entrar hauria estat molt gran».

«Li he preguntat com es trobava, perquè tenia un esquinç que es va fer a principi de setmana, però sabia que mostraria el carisma que ha mostrat sempre. Volia que acabés amb la sensació de jugar al seu camp, al costat d'una afició que el valora», va dir Machín que, fins i tot, va apuntar que «encara queda un partit al camp del Las Palmas i allà Eloi potser té una altra oportunitat de jugar».

Pablo Machín, que no va fer cap referència al partit, també va tenir paraules d'elogi per a l'afició gironina, guardonada aquesta setmana com la millor afició de Primera Divisió: «Si a l'afició del Girona li han donat el premi de la millor afició de Primera Divisió, per alguna cosa serà. Nosaltres tenim clar que és la millor perquè ens ajuda setmana a setmana i hem establert una molta bona connexió».