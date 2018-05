El Girona oficialitza la marxa de Maffeo: el curs vinent jugarà a l'Stuttgart

A falta d'un partit absolutament intrascendent, el proper dissabte a Las Palmas, per tancar la temporada del debut a Primera, el Girona comença a construir la plantilla de la propera temporada. D'incògnites encara n'hi ha moltes, com per exemple, si Pablo Machín, amb un any més de contracte, es quedarà (ampliant aquest acord), o optarà per canviar d'aires (el Sevilla és l'últim club que s'ha mostrat interessat en ell). Si divendres era Eloi qui s'acomiadava, aquest matí s'ha confirmat una nova baixa: Pablo Maffeo no seguirà perquè el Manchester City, el club que el tenia cedit a Montilivi, ha acceptat traspassar-lo a l'Stuttgart alemany.

El jugador posarà així punt i final a la seva tercera etapa a Montilivi, on va arribar com a cedit per primer cop el gener de 2016. El Girona jugava llavors a Segona A i el futbolista de Sant Joan Despí va participar en 10 partits de lliga i tres de la promoció d'ascens a Primera, contra el Còrdova i l'Osasuna.

Maffeo, que complirà 21 anys al juliol, va viure en primera persona l'històric ascens del Girona a Primera divisió la temporada passada després que el Manchester City decidís tornar-lo a cedir als blanc-i-vermells en el mercat d'hivern. L'ascens va permetre que el City acceptés mantenir-lo a Girona tota aquesta temporada, la del debut a l'elit, i ha estat un fix en les alineacions de Pablo Machín.

En declaracions a la plana web del Girona, el Director Esportiu del club, Quique Cárcel, ha destacat la figura de Maffeo durant tota la seva estada a l'entitat i la seva contribució als èxits de l'equip: "Pablo Maffeo ha estat una de les peces fonamentals de l'equip en les darreres temporades. El seu compromís i la seva entrega han estat exemplars des del primer dia i el seu rendiment ha estat vital en la trajectòria de l'equip aquesta temporada a Primera". "Ens sentim molt afortunats d'haver pogut comptar amb ell durant els darrers tres anys i d'haver contribuït al seu creixement com a jugador. Vull agrair personalment i en nom de tot el club el seu esforç, així com desitjar-li tots els èxits en el futur".

Maffeo va ser captat plorant a la banqueta quan dissabte passat va ser substituit per Aday a la segona part del partit contra el València. Aleshores molts ja van interpretar que es podia tractar d'un altre comiat, perquè feia pocs dies havia trascendit l'oferta de l'Stuttgart per portar-lo a la Bundesliga. Segons les informacions periodístiques que arribaven d'Alemanya el club hauria pagat uns 9 milions d'euros al City per poder fitxar Maffeo.