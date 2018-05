Maffeo i Olunga es podrien haver acomiadat també de Montilivi

De ben segur que el d'Eloi Amagat no va ser l'únic comiat que hi va haver dissabte a Montilivi. A una setmana per a què es clogui la competició regular amb la visita a Las Palmas, alguns jugadors ja saben que no continuaran al Girona la temporada que ve. L'únic que està confirmat és Eloi Amagat però n'hi haurà més, bàsicament jugadors cedits, perquè la resta tenen tots contracte en vigor. D'aquesta manera homes com Pablo Maffeo o Michael Olunga també podrien haver jugat dissabte els seus darrers minuts a Montilivi amb la samarreta blanc-i-vermella. En el cas del lateral barceloní, les seves llàgrimes a la banqueta ben bé després de ser substituït per Aday podien reflectir l'emoció d'un probable adeu després de tres temporades al club. L'interès de l'Stuttgart i el fet que acabi contracte amb el Manchester City el 2019 podrien fer que el de Sant Joan Despí pogués acabar traspassat al conjunt alemany. Sempre que, però, Josep Guardiola no el reclamés per al primer equip del City.

També sembla lluny de Montilivi el futur d'Olunga. El davanter kenià, cedit pel Guizhou Zhicheng xinès, no ha tingut el protagonisme esperat i tret dels tres gols contra el Las Palmas, no ha tornat a marcar. Sembla complicat doncs que Olunga pugui repetir cessió al Girona la propera temporada.

Caldrà veure també què passa amb la resta de jugadors cedits: Aleix Garcia i Douglas Luiz (City), Muniesa (Stoke) i Mojica (Rayo). En principi, la salvació hauria d'implicar la compra obligatòria de Muniesa al conjunt anglès, segons una clàusula del contracte. De la seva banda Aleix Garcia i Douglas Luiz no han tingut els minuts desitjats i, si Machín continua, sembla difícil que puguin tornar. Pel que fa a Mojica, el Girona haurà d'estudiar si fa efectiva al Rayo l'opció de compra de què disposa per quedar-se'l.