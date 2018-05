El Girona aspira a acabar el curs 9è i en el pitjor dels casos quedaria 14è

Les quatre derrotes consecutives a Montilivi i la ratxa de 5 punts de 27 possibles han deslluït una mica el final de temporada del Girona. No pas globalment, perquè l'objectiu de la permanència en el primer any del club a Primera Divisió s'ha assolit amb solvència i molta antel·lació, però potser pel que fa a aspiracions. El somni de l'Europa League es va anar esborrant de mica en mica a mesura que l'equip va deixar de puntuar. Així, dimecres passat després de la derrota contra l'Eibar (1-4) i de la victòria del Sevilla davant el Reial Madrid (3-2), les matemàtiques van dir que Europa ja era impossible. En aquest sentit i després d'una nova desfeta a casa, dissabte passat, contra el València (0-1), el Girona va veure com queia una parell de llocs més a la classificació fins a situar-se en l'onzena posició. La caiguda lliure de l'equip, si té continuïtat a Las Palmas dissabte en l'última jornada de Lliga, podria agreujar-se encara més i deixar el Girona en la catorzena posició en el pitjor dels casos. Ara bé, un triomf a l'estadi de Gran Canària podria impulsar, depenent dels resultats, de nou els gironins enlaire i fer-los acabar la Lliga, en el millor dels casos, en la novena posició.

Com a molt avall, el Girona acabarà la competició en la catorzena posició. Més no pot caure el con

junt gironí ja que els tres descendits, Màlaga, Las Palmas i Deportivo de la Corunya, així com Leganés i Athletic Club no el poden superar ja. Tampoc ho podrà fer Celta de Vigo o Llegant, un dels dos, perquè s'enfronten entre ells. Per tant, encara que perdi a Las Palmas, el Girona sempre deixarà per sota sis equips. En canvi, sí que podrien avançar el Girona a la classificació Celta o Llevant, l'Espanyol i l'Alabès en cas que guanyin els seus partits i els de Machín no ho facin. El Celta necessita guanyar i que el Girona perdi per avançar-lo.

En cas de victòria del Girona a Las Palmas, el conjunt de Pablo Machín podria escalar fins al novè lloc i tancar la Lliga entre els deu primers si es produeix una combinació de resulats. La carambola consistiria en què l'Eibar i la Reial Societat perdessin els seus partits contra Atlètic de Madrid i FC Barcelona al Wanda Metropolitano i Camp Nou, respectivament, i que el irona sumés els tres punts al Gran Canària.

En cas de produir-se aquesta combinació, el Girona acabaria la temporada en la novena posició i, de ben segur, tancaria el curs amb un gran regust de boca. Per tot plegat, Machín intentarà que la intensitat no afluixi aquesta setmana per tal de doblegar un Las Palmas que fa 15 jornades que no guanya cap partit.