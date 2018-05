Mojica i Bernardo són a la prellista de Colòmbia pel Mundial de Rússia

Bernardo Espinosa i Johan Mojica han estat inclosos a la preconvocatòria que aquesta nit Colòmbia ha fet pública pel Mundial de Rússia. Els dos jugadors del Girona figuren a la llista de 35 futbolistes precitats per a la gran cita del proper mes de juny. Tot i això, tant el central com el carriler no tenen el lloc assegurat i hauran de passar una darrera criba de la qual sortiran els 23 escollits pel seleccionador José Pekerman.

Mojica i Bernardo van ser citats per la selecció colombiana pels dos últims compromissos contra França i Austràlia el passat mes de març. Mentre el carriler va tenir minuts, el central no va participar en cap dels dos partits.