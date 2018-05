Madrenas creu que Montilivi es pot ampliar a l'estiu encara que la concessió no s'hagi resolt

En la seva primera aparició pública d'aquesta temporada en un acte al PGA Catalunya de Caldes el setembre passat, Pere Guardiola i Ferran Soriano varen dibuixar un escenari de futur en què el Girona jugaria en un «estadi de 30.000 localitats» i amb suficients serveis complementaris perquè «l'experiència d'anar a veure un partit vagi més enllà dels 90 minuts de futbol». L'esbós de futur de Guardiola i Soriano encara trigarà a arribar, però, abaixant la vista al present, el Girona està convençut que necessita ampliar l'aforament de Montilivi de cara a la temporada vinent per tenir més marge a l'hora de vendre entrades i fer nous abonats. Un plantejament que és vist amb bons ulls per l'Ajuntament de Girona, però que l'alcaldessa Marta Madrenas vol deslligar de les negociacions per ampliar la concessió de Montilivi, que estan a punt de tancar-se amb un acord que permetria portar la nova concessió al ple municipal del juny per a la seva aprovació.

«És cert que la concessió acaba el mes de juny, però també és cert que hi ha fórmules jurídiques per intentar pròrrogues curtes i si fa falta ho farem; hem tingut reunions molt intenses i les dues parts som conscients que el que és bo per al club és bo per a la ciutat i el que és bo per a la ciutat és bo per al club», va explicar ahir Marta Madrenas a Fontajau en l'acte de presentació del partit de bàsquet femení entre Catalunya i Montenegro. D'aquesta manera, i de forma independent que la nova concessió s'acabi aprovant o no en el ple del mes que ve, l'Ajuntament no posarà traves al fet que el Girona comenci a fer les obres al més aviat possible. «Nosaltres estem al costat del Girona, les necessitats que ells tinguin les treballarem intensament perquè no es vegin travats per cap assumpte burocràtic», va assegurar l'alcaldessa, que parla de la necessitat de «mirar a llarg termini per arribar a un acord en el qual ens sentim còmodes les dues parts, si és ara bé, però si ha de ser més endavant no hauria de ser cap problema mentre les dues parts en sortim satisfetes». «Crec que és molt més intel·ligent anar a poc a poc, encara que els terminis s'allarguin una mica, que no pas que en un futur el Girona es pugui trobar condicionat pels termes de la concessió», va dir la dirigent municipal per bé que, si la burocràcia s'acaba resolent bé, l'acord de concessió podria ser un fet el mes vinent.

Marta Madrenas no va voler entrar en detalls sobre l'ampliació que projecta el Girona per aquest estiu: una grada retràctil a la zona de gol sud (el del bar) que, de manera similar a com es va fer l'estiu passat a gol nord, augmentaria la capacitat de Montilivi en 2.000 o 2.500 seients més. Dilluns al vespre, en el programa Tot Rodó de Televisió de Girona, el director general del club gironí, Ignasi Mas-Bagà, va explicar que la voluntat del club era tirar endavant aquesta nova grada aquest estiu, juntament a el nou enllumenat. «Si ells ho han anunciat, per nosaltres bé», va dir ahir Madrenas que, però, va reiterar que les millores a Montilivi no es faran amb recursos municipals: «Sempre he dit que la nostra aposta és per l'esport de base i pel femení, perquè els recursos de l'Ajuntament són finits i tampoc crec que s'entengués que amb els recursos que té ara el Girona s'hi destinessin fons municipals».