Montilivi acull el Partit de les Estrelles

L'estadi de Montilivi va ser ahir l'escenari de l'anomenat Partit de les Estrelles organitzat pel Girona i Estrella Damm. Es van sortejar 24 invitacions dobles entre els aficionats per participar en el duel a l'estadi i els guanyadors també van gaudir d'una visita a les instal·lacions de Montilivi i d'un sopar, a més de rebre l'equipació d'aquesta temporada del club.

Diversos jugadors com Eloi, Aleix i Bounou van participar en l'esdeveniment. També hi va anar Portu i Pere Pons, tot i que no va jugar, així com el president del Girona, Delfí Geli, que va dedicar unes paraules als protagonistes de la jornada. L'acte es va acabar amb un sopar degustació a l'espai d'Estrella Damm a Montilivi.