Geli confirma que el Girona tindrà un patrocinador a la samarreta

Una de les moltes sinergies entre el Bàsquet Girona com el Girona FC és l'«Orgull gironí». Aquest lema, però, no continuarà la temporada que ve (2018-19) a la part frontal de la samarreta del Girona. Així ho va confirmar ahir a la tarda durant la presentació de Marc Gasol com a membre del consell assessor del club de Montilivi. «L'any que ve el Girona portarà un patrocinador a la part frontal de la samarreta», deia el president, que recordava tanmateix que el lema «Orgull gironí» es mantindrà en algun altre lloc de l'equipació. Enguany, el Girona FC va decidir no cedir la samarreta a cap patrocinador perquè cap de les propostes van convèncer econòmicament. En el cas del Bàsquet Girona, la situació és semblant. Si s'aconsegueix un patrocinador principal, el lema passarà a una altra part de la samarreta.