El Girona aspira a entrar al selecte grup d'equips sense cap expulsió

El Girona ha causat sensació en la seva primera temporada a la màxima categoria. Finalment no ha entrat a Europa, però s'ha endut el reconeixement per part del futbol estatal. Han estat molts els mèrits de l'equip fins ara. Des de la ratxa de 6 victòries seguides a Montilivi sense encaixar, fins al triomf contra el Reial Madrid a l'estadi. Així mateix, dissabte a les Canàries, el Girona pot entrar a la història de la Lliga com un els pocs equips que acaba la temporada sense cap expulsió. Els de Machín són, juntament amb l'Athletic Club, els únics equips de Primera que no han patit cap expulsió durant tot el curs. Si en aquesta última jornada mantenen aquesta condició passaran a formar part d'un selecte grup al qual pertanyen ben pocs clubs. De fet, el darrer d'aconseguir-ho va ser la Reial Societat el curs 2010-11 en els darrers 30 anys només el Sevilla (1989-90), el Cadis i l'Osasuna (1988-89) i la Reial Societat (1987-88) ho han assolit.

Per trobar l'última expulsió d'un jugador del Girona en partit oficial cal recular fins al darrer tram del curs passat en què, en plena lluita per l'ascens directe, van caure de manera consecutiva Maffeo (j.34 a Tenerife), Aday (j.35, contra l'UCAM) i Alcalá (j.36 a Lugo). Abans Rubén Alcaraz havia estat expulsat a Alcorcón i Reus per Figueroa Vázquez. En l'anterior temporada (15-16) el Girona va patir 8 expulsions: Pere Pons, Mata, Lejeune, Pedro Alcalá, Alcaraz, Jairo Morillas, Lekic i Javi Álamo.