La roda de premsa prèvia al darrer partit de la temporada ha tornat a centrar-se molt més en el futur de Pablo Machín que no pas en la visita al Las Palmas i, com ja havia fet la setmana passada, el tècnic de Sòria ha tornat a deixar clar que la pilota està sobre la teulada del club. "La meva continuïtat depèn més del Girona que de mi", ha dit Machín per a qui "els terminis els marca el club, fins fa ben poc només hi havia una proposta i ara també hi ha una contraoferta dels meus representants; i el fet que hi sigui ja demostra la meva voluntat de continuar".



Encara que el seu futur no estigui resolt, Pablo Machín ha explicat que "podem tenir tranquil·litat perquè tinc una temporada més de contracte amb el Girona, encara que és sabut que hi ha una opció de sortida pagant una indemnització que no és molt elevada; i en el futbol no saps mai el que pot passar". Machín no ha volgut reconèixer si té sobre la taula propostes d'altres equips de Primera Divisió: "jo no ho de reconèixer res, però està clar que hi ha la dita aquella de "si el riu sona, aigua porta"; i que hi ha banquetes de Primera Divisió que encara no estan ocupades i sempre és agradable que et valorin".



"Sempre he dit que em sento valorat, però també és cert que els meus amics em diuen que "és impossible que no et valorin després del que has fet", però el fet que el Girona m'hagi ofert un projecte a llarg termini és la millor prova que em valora molt", ha assegurat Machín que "espera a que tot es resolgui aviat amb un acord que ens deixi satisfets a les dues parts i que jo entengui que, dins de les seves possibilitats, el club fa un esforç perquè em senti valorat més enllà del temps del projecte que no ho és tot"



El Girona marxarà demà al matí cap a Las Palmas on dissabte tancarà una temporada històrica en la que s'ha estrenat a Primera Divisió amb grans resultats assegurant-se la permanència amb mesos d'antelació i lluitant per anar a Europa fins gairebé el final.En l'entrenament d'aquest matí hi ha participat diferents jugadors del Peralada i tot els jugadors del primer equip, inclòs Pablo Maffeo que ja ha arribat a un acord per jugar la temporada vinent amb l'Sttutgart.



Pablo Machín s'emportarà tota la plantilla a Las Palmas i ha deixat clar que no farà excessives rotacions: "És important acabar la temproada guanyant i comptaré amb els jugadors que cregui millor per fer-ho", ha dit Machín.