Els reptes que encara li queden al Girona per complir abans de tancar la temporada

La victòria del Sevilla contra el Reial Madrid (3-2) de la setmana passada va confirmar el que tothom tenia assumit des de la golejada contra l'Eibar (1-4): el Girona no jugarà l'Europa League la temporada vinent. Competir a Europa es va convertir durant unes setmanes en una il·lusió, somni o «objectiu» per a alguns des que els gironins van imposar-se a l'Estadi de la Ceràmica al Vila-real (0-2) a principis de març. Aquell dia es van assolir els 40 punts i Pablo Machín va donar per complert l'objectiu de la permanència i es va marcar obertament el repte d'entrar a Europa. De mica en mica, però, a partir d'aquell dia, l'equip es va anar desinflant per culpa d'una ratxa de només 5 punts dels darrers 27 en joc, fins a quedar-se sense opcions. Tot i això, que un equip acabat de pujar i novell a la categoria haig arribat a dues jornades del final de la Lliga amb opcions europees és d'un mèrit enorme. Esfumat el somni d'Europa i després de no poder-se acomiadar de Montilivi amb una victòria contra el València (0-1), el conjunt de Pablo Machín té encara reptes per abastar abans no s'acabi la temporada i des del vestidor, s'han proposat d'assolir-los. El més imminent és brindar una darrera victòria a l'afició dissabte Després d'un mes sense guanyar -no ho fa des de Vitòria (1-2) el 19 d'abril- i de sumar un punt dels darrers 12, la la plantilla vol tancar el curs guanyant a fora i celebrant la permanència amb els seus. A banda de cloure el curs amb un últim triomf, el Girona també s'ha fixat l'objectiu de finalitzar entre els deu primers de la classificació i consolidar-se com el segon equip català de la categoria, per davant de l'Espanyol. Finalment, l'equip també intentarà confirmar-se com el tercer millor debutant de la història a la màxima categoria, per darrere de l'Albacete (91-92) i l'Almeria (07-08).

El primer repte d'aquests últims quinze dies de competició és derrotar el Las Palmas. El conjunt canari fa setmanes que va descendir matemàticament a Segona Divisió A i des de fa dies que el club ja treballa en la planificació de la plantilla i cos tècnic de la temporada que ve. En aquest sentit, Pepe Mel, exentrenador del Deportivo de la Corunya, Rayo, Tenerife o Betis, sembla el més ben posicionat per a dirigir l'equip. La desastrosa campanya del Las Palmas ha fet que l'afició canària hagi donat l'esquena a l'equip en aquestes darreres jornades. Tant és així que en l'últim partit contra el Getafe tan sols hi van anar 4.624 espectadors. A més a més, per al partit contra el Girona les penyes del club han decretat una vaga en protesta per la mala temporada i la gestió de la directiva i no assistiran al camp. Això podria fer que encara hi hagués menys gent a l'estadi de Gran Canària per acomiadar la Lliga. A més a més, el Las Palmas passa per una ratxa de resultats nefasta i no guanya cap partit des del 5 de febrer, quan va superar el Màlaga. Des de llavors, 15 jornades sense conèixer la victòria que els han condemnat al descens irremeiablement.

No seria segur, però un triomf contra els canaris dissabte donaria al Girona moltes possibilitats de d'acabar la Lliga Santander amb un lloc entre els 10 primers classificats. La ratxa de 5 punts dels darrers 27 possibles ha fet perdre molta pistonada a un equip que veia amb prismàtics els equips de la zona mitjana-baixa de la taula. Ara, tot s'ha comprimit més i l'única certesa matemàtica és que, a més a més dels descendits Màlaga, Las Palmas i Deportivo de la Corunya, el Leganés, l'Athletic Club i o bé el Celta o bé el Llevant, que s'enfronten entre ells, són els únics que no poden atrapar el Girona a la taula. Finalitzar entre els deu primers donaria al Girona, a banda del mèrit i prestigi implícit, una aportació econòmica, corresponent als drets televisius, força més generosa.

El tercer dels reptes pendents en aquestes dues últimes jornades de Lliga és més aviat simbòlic però no deixa de tenir importància. El Girona ha estat per davant de l'Espanyol pràcticament durant tota la temporada i confia a acabar el curs com a segon equip català de Primera Divisió, rere el FC Barcelona. Tanmateix, la reacció que ha experimentat el conjunt espanyolista amb l'arribada de David Gallego a la banqueta en el lloc de Quique Sánchez Flores ha impossibilitat de moment aquest petit honor. L'Espanyol encadena 10 punts dels últims 12 possibles, s'ha situat a 2 punts, i l' average al seu favor, del Girona cosa que encara deixa oberta la possibilitat de veure's superats. Això passaria si els gironins perden a Canàries i els espanyolistes guanyen a San Mamés contra un Athletic que també vol cloure el curs amb una alegria. Quedar per sobre l'Espanyol també permetria al Girona, en principi, disputar l'edició de la Supercopa de Catalunya de la propera temporada contra el FC Barcelona.

Finalment, el darrer i ja més anècdotic repte que té la plantilla és el de sumar com a mínim un punt per a confirmar-se com el tercer millor debutant de tota la història de Primera Divisió. La derrota contra el València fa impossible ja atrapar l'Almeria d'Unai Emery (07-08) que en va sumar 52 mentre que l'Albacete continuarà amb el rècord històric per a un novell amb 56 el curs 1991-92. Els 48 actuals que té el Girona són els mateixos que va aconseguir el refundat Màlaga CF la temporada 1999-00 amb els Rufete, Catanha, Darío Silva o Movilla, entre d'altres. Puntuar al Gran Canària, doncs, suposaria desfer l'empat amb els andalusos i confirmar-se com el tercer millor debutant a la màxima categoria.