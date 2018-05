Tal i com va passar al final de la temporada passada després de l'ascens a Primera Divisió, els camions, tractors i operaris van tornar a aparèixer ahir pels voltants de l'estadi de Montilivi. L'any passat, el club va canviar de dalt a baix la gespa per col·locar-n'hi una de darrera generació. Enguany, els treballs que van començar ahir són de regeneració. La idea és practicar-los tant a la gespa del terreny de joc de l'estadi com al camp annex d'entrenament.