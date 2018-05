El Girona viatja a Las Palmas amb l'absència de Mojica

El Girona viatja aquest matí a Las Palmas, on demà tancarà la temporada del debut a Primera, amb l'absència del carriler colombià Johan Mojica, que durant tota la setmana ha arrossegat molèsties musculars i, per precaució, s'ha acabat quedant. A les portes del Mundial, Mojica té opcions de disputar-lo amb Colòmbia (forma part de la prellista) i no s'ha volgut correr cap risc de lesió. D'aquesta manera l'expedició ha quedat formada amb la resta dels jugadors del primer equip, inclòs el porter Suárez, que es recupera d'una lesió.

El partit contra el Las Palmas es jugarà demà a 2/4 de 7 de la tarda. Cap dels dos equips s'hi juga res. Els canaris estan descendits des de fa jornades, mentre que el Girona, salvat des del març, no ha pogut allargar la lluita pels llocs europeus fins el darrer partit després de la desinflada que han experimentat els seus resultats aquestes últimes setmanes.