El Las Palmas convida un centenar de clubs perquè el camp no es vegi buit

La protesta aprovada per la federació de penyes del Las Palmas pel partit de demà contra el Girona l'estadi de Gran Canària es manté en peu. Tant és així que els membres de les penyes ja estan organitzant els preparatius per seguir en directe el partit des del Parc de l'Estadi Insular. No el podran veure en cap pantalla gegant perquè la normativa no ho permet però la intenció és escoltar-lo per la ràdio i animar des d'allà. Per contra i veient com el descens a Segona A i la mala imatge de l'equip han anat buidant l'estadi en els últims partits, el Las Palmas ha decidit convidar més d'un centenar de clubs de la demarcació al matx. L'objectiu és clar: que no es vegi un estadi de Gran Canària buit i desangelat com va passar fa quinze dies en el partit contra el Getafe en què tan sols van assistir 4.624 espectadors. Una xifra molt fluixa tenint en compte que els canaris han tingut enguany fins a cinc entrades de més de 20.000 persones i pràcticament sempre han superat els 10.000. Per això, l'entitat regala entrada a tots els clubs amb els quals té conveni. El Las Palmas tem que se superi el rècord negatiu del partit de Copa del Rei contra el Racing de Santander, en què només 3.360 persones van assistir a l'estadi canari.