L'últim viatge a Canàries El Girona no hi tornarà després de 10 anys seguits

El Girona tancarà demà contra el Las Palmas la seva primera participació a Primera Divisió amb un balanç magnífic i havent-se assegurat fa mesos la permanència a la categoria el curs que ve. Al mateix temps, el duel de demà serà l'última visita a les Illes Canàries, un territori que el Girona ha trepitjat de manera ininterrompuda durant les darreres deu temporades. El descens del Las Palmas i el fet que el Tenerife continuï a Segona A faran que el curs vinent no hi hagi viatge a les illes. Fins a 13 desplaçaments hi ha fet el conjunt gironí. El balanç no és bo però tampoc és del tot dolent ja que, entre el Gran Canaria i l'Heliodoro Rodríguez López, el Girona hi ha aconseguit tres triomfs, i cinc empats. Els altres cinc partits van acabar amb derrota. Curiosament, quatre d'aquestes desfetes s'han produït en les últimes quatre visites al Gran Canària, que s'ha convertit en un estadi prohibit per als gironins. Demà, l'equip intentarà trencar una mala ratxa que va començar el curs 2011-12 amb una derrota en l'afegit (3-2) i va continuar amb una repassada als de Rubi (5-2) que gairebé torna el 5-0 de a Montilivi (12-13). El curs 13-14, el Girona de Javi López hi va perdre també al darrer minut (2-1) mentre que la darrera visita, ja amb Machín, tampoc hi va haver opcions (2-0, 14-15).

Tot i això, les primeres visites al Gran Canària sí que van ser satisfactòries, sobretot la remuntada per igualar un 2-0 en contra el curs 08-09 (2-2) i el triomf per la mínima amb gol de Peragón (0-1) que tothom va celebrar com la permanència (09-10) malgrat que va caler esperar al penal de Kiko Ratón contra el Múrcia. Un gol de Jandro de penal també va salvar un punt (1-1) la temporada 10-11.

A Tenerife, tot i començar-hi amb molt mal peu (4-1) el curs 08-09, la resta de visites han estat satisfactòries. Sobretot la del curs 13-14 en què l'equip de Machín va sumar-hi tres punts d'or camí de la salvació gràcies a un penal de Jandro. El curs següent (14-15), l'equip hi tornaria a guanyar arran d'un gol de Lejeune de cap (0-1) mentre que la temporada 15-16 el resultat va ser d'empat (1-1) en un paritt marcat per l'expulsió de Javi Álamo. La temporada passada, el Girona hi va aconseguir un 3-3 meritori en un partit boig que els de Machín, que s'havien avançat 0-2, van acabar salvant gràcies a un gol de falta de Rubén Alcaraz. Aquell punt va donar tranquil·litat i frenar les aspiracions del Tenerife d'atrapar els gironins. Un 3-3 també va ser el resultat el curs 10-11, en què el Girona es va deixar igualar un 1-3 (m.60) contra 10.