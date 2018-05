Yassine Bounou entra a la llista definitiva del Marroc per al Mundial

Si res no es torça a darrera hora, el Girona tindrà representació amb tota seguretat al Mundial de Rússia del proper mes de juny. Yassine Bounou és el primer dels jugadors blanc-i-vermells amb possibilitats de ser-hi que veu confirmada la seva presència a la gran cita després que ahir el seleccionador marroquí Hervé Renard l'inclogués a la llista final per a Rússia. Bounou forma part de la convocatòria de 23 jugadors en la qual també hi ha 3 jugadors reserves. A la llista del Marroc hi són, entre altres, Fajr (Getafe), Achraf Hakimi (Madrid) Amrabat (Leganés) i Munir (Numància). Aquest darrer serà el competidor de Bounou, juntament amb l'altre porter citat, Tagnaouti, per al lloc de titular sota pals del combinat africà. A la llista no hi és estranyament El Zhar (Leganés), mentre que En-Nesyri és un dels reserves.

Amb Bounou convocat, cal esperar ara a veure si el seleccionador uruguaià Washington Tabárez inclou, tot sembla indicar que així serà, Cristhian Stuani a la llista final. El pitxitxi gironí de moment forma part de la preconvocatòria de 26 futbolistes que ha donat aquesta setmana. De la seva banda, tant el carriler Johan Mojica com el central Bernardo Espinosa també formen part de la precitació de la selecció colombiana. La llista incial del tècnic José Pékerman és de 35 futbolistes. Caldrà esperar a veure si finalment són inclosos a la convocatòria final de 23 jugadors.