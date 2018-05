El Girona s'assegura acabar la lliga com a segon millor equip català

El Girona s'assegura acabar la lliga com a segon millor equip català EFE/ Elvira Urquijo A.

La victòria d'aquesta tarda a Las Palmas en l'última jornada de Lliga assegura que el Girona tanqui la temporada com a segon millor equip català. Els de Machín posen el punt i final a 38 jornades de campionat amb 51 punts i en la novena posició provisional a falta dels partits de demà.

D'aquesta manera quedaran segur per sobre de l'Espanyol, que juga a Bilbao, i que hi arribarà en catorzè lloc amb 46 punts. Si els blanc-i-blaus guanyen, només podran arribar als 49, dos per sota del Girona, que la temporada que ve podrà disputar la Supercopa de Catalunya contra el Barça.

Per mantenir aquest novè lloc els de Machín necessiten que l'Eibar perdi contra l'Atlètic i que la Reial Societat no guanyi al Camp Nou. L'Eibar superarà el Girona si empata o guanya, i la Reial ho farà si suma els tres punts a Barcelona.