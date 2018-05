«L'acord amb Machín és a prop»

L'acord amb Pablo Machín és «a prop» segons va assegurar ahir el director general del Girona, Ignasi Mas-Bagà. L'endemà que el tècnic tornés a posar la pilota de la seva continuïtat a la teulada del club, el Girona va insistir que vol mantenir el seu actual entrenador i no només això, sinó que també veu propera la renovació del director esportiu, Quique Cárcel. Tots dos tenen un any més de contracte (fins a finals de la temporada que ve) i són a l'agenda d'altres equips, però el Consell d'Administració els considera «dues persones clau en el projecte, que ens han dut on som ara». Per això Mas-Bagà va subratllar que «confio que molt aviat es visualitzarà la seva continuïtat al club».

«La meva continuïtat depèn més del Girona que de mi», va exposar dijous el tècnic en una roda de premsa prèvia al partit d'avui contra el Las Palmas, en què la major part de les preguntes van anar encaminades a saber si el seu futur s'havia aclarit. Com a mínim abans-d'ahir ningú en va treure l'aigua clara, perquè de la mateixa manera que Machín deia que se sentia «valorat», insinuava que tenia d'altres possibles ofertes i que això el feia sentir «afalagat».

Ahir va parlar el Girona. I la resposta del director general va ser contundent: El tècnic i el club acabaran arribant a un acord. I aviat. «El Girona diu i vol que Machín continuï. Som optimistes, l'acord està molt a prop. Li oferim un projecte de tres anys que pocs entrenad0rs de Primera Divisió tenen. I aquesta és una prova evident de com encaixen el projecte del Girona i el projecte de Machín», explicava Ignasi Mas-Bagà. Ell mateix també admetia que aquesta qüestió «s'ha de resoldre aviat. A cap de les parts ens interessa que s'allargui. Tenim molta feina per fer aquest estiu i confio que en els propers dies ho podrem resoldre definitivament».

El Girona tanca la lliga aquesta tarda a Las Palmas, però encara li quedarà un darrer partit abans de marxar de vacances, dimarts que ve, a Vilatenim, en l'inici dels actes de celebració del Centenari del Figueres. Machín té una clàusula de rescissió de l'any que li queda de contracte, sense que aquest estipuli cap data límit per fer-la efectiva. Per això es vol tancar la seva renovació, afegint dues temporades més a la que encara té. Hi hauria Machín, un preparador que va arribar a la casa el març de 2014, per tant, almenys fins al 2021.

Segons les paraules del director general, no només és a prop la continuïtat de l'entrenador, sinó que també han fet camí amb el director esportiu. Per això, Mas-Bagà va explicar que «no m'imagino un Girona sense Pablo Machín ni Quique Cárcel. Jo crec que són dues persones clau en aquest projecte, ens han portat fins aquí, i confio que la visualització de la seva continuïtat sigui ben aviat».

Després que en les darreres temporades a Segona el Girona no tanqués el curs fins ben entrar el mes de juny, aquest 2018, a Primera, la Lliga abaixa la persiana aquest cap de setmana. Hi haurà, per tant, un bon marge de temps per planificar la propera plantilla, cosa que també s'ha pogut anar fent després que la permanència quedés garantida molt aviat. «Al Girona no hi estem acostumats d'acabar la lliga tan d'hora. Els futbolistes tindran descans, però al club la feina no s'atura en cap de les àrees», va tancar Mas-Bagà.