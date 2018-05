«En l'aspecte moral, nosaltres ens juguem molt més que el Girona»

Immersos en una nefasta ratxa de resultats i unes setmanes després de consumar el seu descens a la Segona Divisió A. Així es presenta el Las Palmas a l'última jornada de Lliga, un partit en què l'equip, segons expressava ahir el seu tècnic, Paco Jémez, vol guanyar com sigui. «Ens agradaria acomiadar-nos amb una victòria. Hem treballat com sempre, sabent que no és una setmana diferent de la resta. Buscarem fer-ho el millor possible perquè volem guanyar», explicava en roda de premsa.

No preveu pas «grans canvis» al seu onze habitual, però sí «alguna cara nova». Tot amb la intenció de «repartir minuts» i també de «sumar els tres punts», quelcom que els canaris no fan des del mes de febrer. Al davant, un Girona que visitarà el Gran Canaria, a parer seu, per «intentar acabar de la manera més brillant possible». Per a Jémez, els de Machín «no vindran pas de vacances. Han fet una gran temporada que els dona esperances de cara al futur. Nosaltres intentarem fer un bon partit. En l'aspecte moral ens juguem més que no pas el Girona. I sobre l'opció que hi hagi poc públic en senyal de protesta: «Cadascú és lliure de fer el que vulgui».