Com més amunt, millor

La classificació, en joc Quan a l'estiu passat va sortir el calendari de la Lliga i vam comprovar que l'últim desplaçament era al camp del Las Palmas es va preveure que podia tractar-se d'un partit decisiu. Tot feia pensar que el Girona necessitaria els punts de la darrera jornada per poder salvar-se i continuar a la Primera Divisió. Lluny de tots aquests pensaments avui es juga un Las Palmas-Girona en què els locals fa setmanes que han perdut la categoria i els visitants lluitaran per intentar quedar el més amunt possible. L'objectiu principal ja es va assolir fa moltes setmanes. Quan va començar la Lliga ningú podia pensar que la situació seria la que és. El partit ha de servir al Girona per poder acabar la temporada de la millor manera possible. Seria una llàstima que un equip que ha estat instal·lat tota la segona volta entre els vuit primers ara acabés el campionat per sota dels deu millors. Les últimes derrotes han provocat que els de Pablo Machín s'anessin oblidant mica en mica de la lluita per la setena plaça, per això avui és important guanyar i no perdre més posicions.



Massa entrenadors

L'equip canari s'ha caracteritzat per ser un conjunt que ha mostrat moments de bon futbol, ha mantingut el pols a la competició en algunes fases de la temporada però ha acabat baixant més aviat del que es podia preveure. El Las Palmas va iniciar el campionat amb la idea de joc de Quique Setien. L'actual entrenador del Betis va deixar bones sensacions a l'illa pel que fa al joc del seu equip, tot i que va acabar la seva etapa encadenant mals resultats. El català Manolo Márquez va ser el tècnic que va realitzar tota la pretemporada i l'encarregat d'iniciar la Lliga. Amb un debut en què l'equip competia de tu a tu contra qualsevol adversari va deixar el club, tot i mantenir-lo fora de les places de descens. L'arribada de Pako Ayestaran va suposar una davallada important, tant en el joc com, sobretot, en els resultats. Van ser massa jornades seguides sense conèixer la victòria el que va condemnar l'equip a la zona baixa. La junta directiva va considerar que calia buscar un revulsiu i va arribar el moment de Paco Jémez. L'entrenador canari era un dels preferits per l'afició local. Es tracta d'un tècnic amb experiència a la categoria, que havia realitzat bones temporades dirigint el Rayo Vallecano i amant del futbol de toc. La idea de contractar un entrenador ja volgut anteriorment semblava bona però el futbol que volia oferir el tècnic amb la seva idea de joc no servia per poder treure els resultats que el fessin sortir de la zona de descens. Jemez és un entrenador amb caràcter, un tècnic que obliga els seus jugadors a elaborar el joc passant per totes les fases, els seus equips s'arrisquen a la zona d'inici, creen joc en el centre i elaboren les accions per poder crear ocasions en la zona de finalització.



Juguen però no competeixen

El Las Palmas s'ha caracteritzat sempre per ser un equip de perfil més ofensiu que no defensiu i mancat d'equilibri atac-defensa. Les característiques dels jugadors procedents del planter canari fan que la majoria d'ells pensin més en el treball quan tenen la pilota i oblidin que quan no en disposen cal un sacrifici per poder-la recuperar. Són futbolistes de bon nivell tècnic però amb menys ordre tàctic. Un dels problemes que ha tingut l'equip és l'aspecte defensiu. Es tracta d'un conjunt poc agressiu en el moment de defensar, els costa molt pressionar de forma ordenada i mostren feblesa quan han de resoldre situacions dins la seva pròpia àrea. En les accions d'estratègia defensiva son un equip vulnerable. Les dades dels gols encaixats són molt dolentes: 72 en 37 partits el situen com el segon més golejat; només el Deportivo de la Corunya n'ha encaixat mes. El tècnic local ha apostat pels sistemes de joc 1-4-2-3-1 i 1-4-1-4-1, sempre amb defensa de quatre jugadors, tres al centre, un extrem a cada banda i un davanter de referència. Sota pals han jugat Leandro Chichizola i Raúl Lizoain. La línia defensiva ha sofert una continuada rotació de jugadors diferents, ja que cap entrenador ha acabat de trobar la formació ideal. Els que més han jugat han estat Michel Macedo, de lateral dret, Dani Castellano, a l'esquerra i Ximo Navarro, a l'eix. Al centre del camp caldrà tenir presents futbolistes com Vicente Gómez, l'exblaugrana Alen Halilovic o Javi Castellano. Ofensivament li manquen molts recursos. L'atac passa per l'argentí Jonatahn Calleri; bon rematador, jugador referència i màxim golejador de l'equip amb vuit gols.



En caiguda lliure

El pitjor equip de la segona volta fa quinze jornades que no sap el que és guanyar. Las Palmas fa setmanes que ha desconnectat del campionat. El club, el cos tècnic i els mateixos jugadors s'han vist a la Segona Divisió A molt aviat. L'última victòria dels canaris l'hem d'anar a buscar al 5 de febrer, quan van guanyar el Màlaga a casa. Des d'aleshores els locals només han aconseguit cinc empats i deu derrotes. El record del partit d'anada, on el Girona va aconseguir una golejada per a la història no ha de suposar cap relaxació per als jugadors de Pablo Machín. Des d'aquella data han passat moltes jornades i el Las Palmas voldrà oferir una imatge millor davant els seus seguidors. Ja amb Paco Jémez a la banqueta els gironins van fer un partit brillant, en què van ser superiors al seu adversari en totes les línies, va ser el dia del sis a zero i el dia del hat-trick d'Olunga.



L'últim partit d'alguns jugadors

Tot fa pensar que la propera temporada començarà amb Pablo Machín a la banqueta del Girona. Mentre no arribi cap notícia que digui el contrari, el tècnic sorià disposa de contracte amb l'entitat gironina i el més normal és que el compleixi. Pel que fa als futbolistes, caldrà veure quines modificacions hi haurà a la plantilla. El club ha mostrat sempre un objectiu ambiciós; després de realitzar una bona temporada cal buscar una millora constant que faci augmentar considerablement el nivell actual de la plantilla. Caldran noves incorporacions, s'hauran de reforçar totes les línies i, lògicament, arribarà el moment de donar baixes.