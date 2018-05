Mil i un al·licients per tancar una temporada històrica de la millor manera possible

És l'hora dels adeus. D'abaixar la persiana. Amb permís de l'amistós de dimarts a Figueres, el d'avui al camp del Las Palmas és el darrer partit d'una temporada de somni. Un any increïble, en què el Girona s'ha superat i que fins i tot ha coquetejat amb Europa, tot i el fluix tram final. Per mirar de tancar el cercle de la millor manera possible, acabant entre els deu primers classificats i marxar de vacances amb una alegria, Machín i companyia buscaran la victòria, a partir de dos quarts de set de la tarda (beIN La Liga) al camp d'un rival que ja fa setmanes que va llançar la tovallola. Serà un punt i a part per a la majoria de la plantilla; però també un punt i final per a alguns jugadors que avui vestiran per darrer cop la samarreta blanc-i-vermella.

Pot ser el cas d'Eloi Amagat, si té minuts al Gran Canaria. Ja es va acomiadar de Montilivi dissabte passat contra el València, però pot fer-ho avui, del tot, si Machín el fa jugar. També marxa Pablo Maffeo, el fitxatge per l'Stuttgart del qual es feia oficial a l'inici d'aquesta setmana. Mentre que els cedits com Douglas Luiz, Michael Olunga o Aleix García, entre d'altres, tenen un peu i mig fora del club, així que si es vesteixen també de curt podria ser la seva darrera participació en un matx oficial.

Surti qui surti, guanyar és l'únic objectiu. Ja no hi ha opcions d'anar a Europa, això és cert, però després de tantíssimes jornades mirant cap amunt, el Girona no vol tancar la seva primera aventura a l'elit més avall del desè classificat. Ara és onzè, així que necessita puntuar. Per això, i també per tallar de soca-rel una mala inèrcia que ja fa massa temps que s'allarga. Són només cinc punts dels últims 27; i una sola victòria en les darreres nou jornades, la que l'equip va ser capaç d'esgarrapar, ara fa un mes, del camp de l'Alabès el dia en què Pablo Machín va revolucionar el seu onze tipus.

Per avui és tota una incògnita saber què farà el tècnic. Deia dijous que faria jugar «el millor equip possible» per guanyar a Las Palmas; tanmateix, tractant-se de l'última jornada, i després de veure que al llarg dels darrers partits ha anat fent retocs, cosa que no s'atrevia a provar abans, sembla difícil predir qui sortirà d'inici. Una cosa és clara: Johan Mojica no jugarà. El colombià pateix unes molèsties musculars i s'ha quedat a Girona. És l'única absència, perquè la resta de la plantilla viatjava ahir. Tenint això en compte, sembla que Maffeo i Aday ocuparan els carrils. Més misteri hi ha a l'hora de triar el trident de centrals. Podria repetir amb Ramalho, Bernardo i Juanpe, encara que Muniesa i Alcalá també han tingut minuts darrerament.

Pere Pons ha descansat els últims partits; el de Sant Martí Vell té números de reaparèixer i asseure Timor. Si jugués, faria parella amb Àlex Granell al mig del camp. Un xic més avançat, Borja García s'encarregaria de posar-hi la visió de joc. I a dalt, fins a quatre peces per triar. Portu, que torna després de complir un partit de sanció, podria sortir d'inici per intentar acabar amb la seva sequera golejadora: no veu porteria des de finals de febrer, contra el Celta a Montilivi.

El seu acompanyant sol ser Stuani, però aquest cop l'uruguaià podria cedir el seu lloc a un Choco Lozano, que ja va ser titular la setmana passada contra el València. Menys opcions, encara que alguna, té un Michael Olunga que, curiosament, a la primera volta es va convertir en el gran botxí del Las Palmas. El seu famós hat-trick difícilment l'oblidarà ningú.



Comiat i baixes

Sense cap altre al·licient que acomiadar un any nefast amb una alegria, el Las Palmas afronta el matx amb algunes baixes. La més curiosa, la d'un Emmanuel Emenike que, fitxat al gener, ni tan sols ha pogut debutar. Tampoc hi seran David Simón, Peñalba, Ezekiel, Jairo, Tana, Bigas i Aquilani, tots ells fora d'una convocatòria en la qual hi torna el nigerià Etebo, el jove Benito Ramírez i l'argentí Hernán Toledo.