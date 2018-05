Stuani tanca la seva gran temporada enfilant-se fins als 21 gols

Dos nous gols de Christian Stuani, un de cap a centrada de Portu i un altre aprofitant una errada defensiva dels locals, han servit al Girona per tancar el curs amb una nova victòria i al davanter uruguaià per tancar la seva gran temporada. Stuani ha acabat la temporada entre els màxims golejadors de Primera Divisió amb 21 gols, el seu millor registre a Primera. "Estic molt satisfet per la meva primera temporada amb el Girona, que ha acabat molt bé amb una nova victòria, i ara el meu objectiu és guanyar el Mundial amb Uruguai", ha dit el jugador just després d'acabar el partit.